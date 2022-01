Aantal niet-begeleide minderjarige asielzoekers bijna verdubbeld

Het aantal asielaanvragen door niet-begeleide minderjarige vreemdelingen is vorig jaar in ons land fors gestegen. Freddy Roosemont, de topman van de Dienst Vreemdelingenzaken, wijt de ‘spectaculaire toename’ vooral aan het stijgend aantal jonge Afghanen. Na onderzoek blijken veel van hen echter toch meerderjarig te zijn.

Dat zei hij tijdens een hoorzitting in de Kamer. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen registreerde in 2021 bijna 26.000 verzoeken tot internationale bescherming, ruim de helft meer dan een jaar eerder.

Opvallend is de stijging van aanvragen door niet-begeleide minderjarigen. Afgelopen jaar dienden 3.219 minderjarige vreemdelingen een asielaanvraag aan, tegenover bijna 1.800 in 2020, omgerekend een stijging van zo’n 80 procent.

Dat maakt dat het federaal asielagentschap Fedasil in 2021 gemiddeld ruim 260 dergelijke dossiers per maand moest behandelen, terwijl dat er volgens directeur-generaal Michael Kegels in normale jaren ongeveer 100 à 120 zijn, gaf hij aan tijdens de hoorzitting in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Tegenover een gewoon jaar is het dus ruim een verdubbeling.

Toch meerderjarig

In veel gevallen blijken de aanvragen niet correct: het aantal minderjarigen dat na onderzoek toch meerderjarig bleek te zijn, is vorig jaar mee gestegen. Voor ruim 2.100 van de 3.219 minderjarigen werd vorig jaar een leeftijdsonderzoek aangevraagd, intussen is al in meer dan de helft van die gevallen vastgesteld dat het eigenlijk om meerderjarigen gaat. Omdat er nog een aantal dossiers hangende zijn, verwacht Roosemont dat het uiteindelijk om twee op de drie dossiers zal gaan.

Voor niet-begeleide minderjarigen zijn andere asielregels van toepassing. Zo geldt er een langere registratietijd en spelen de Dublinregels - die bepalen dat het eerste land van registratie verantwoordelijk is voor de asielaanvraag - niet, klonk het.