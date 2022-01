Kinderen volgen (meestal) ouders bij quarantaineregels

Behalve op school, volgen kinderen de quarantaineverplichting zoals die geldt voor de volwassene waarbij ze wonen. Sciensano verduidelijkt de regels over quarantaine voor kinderen nadat heel wat scholen overspoeld werden met vragen.

Asymptomatische kinderen van minder dan twaalf jaar oud die een hoogrisicocontact hadden nadat ze werden blootgesteld aan een huisgenoot met covid-19, moeten net als volwassenen niet in quarantaine wanneer ze minder dan vijf maanden geleden zelf positief testten.

Kinderen die de laatste vijf maanden positief waren en zo quarantaine kunnen ontlopen, moeten dan wel een mondmasker dragen in binnenruimtes (vanaf zes jaar). De moeten ook hun contacten, in het bijzonder met risicogroepen, beperken.

Kinderen die niet recent van covid-19 herstelden, volgen de regels voor hoogrisicocontacten volgens de vaccinatiestatus van de volwassenen waarbij ze wonen. Zodra een van de volwassenen niet gevaccineerd is, moet het de regels volgen die gelden voor ‘de minst gevaccineerde ouder’. De duur van de quarantaine en timing van zelftest(en) is zoals die voor niet-gevaccineerde of deels-gevaccineerde volwassenen.

Scholen apart

Sciensano verduidelijkt dat voor scholen aparte, strengere regels gelden. Wanneer er zich op één week tijd in dezelfde klas vier besmettingen voordoen, wordt de klas gesloten en moeten alle kinderen en de leerkracht zonder uitzonderingen gedurende vijf dagen in quarantaine. Aansluitend aan de quarantaine volgen nog vijf dagen met ‘verhoogde voorzichtigheid’.

Is het kind ten slotte blootgesteld in een andere context zoals bijvoorbeeld in de sportclub of door een niet-inwonend familielid of vriend, dan wordt het beschouwd als een laagrisicocontact en dringt een test zich op bij mogelijke symptomen van covid-19.