Wout van Aert bevestigt voorjaarsprogramma: ‘Via de Omloop en Parijs-Nice naar de klassiekers’

Bij de persvoorstelling van het Nederlandse Jumbo-Visma in het Spaanse Mutxamel bevestigde Wout van Aert dat hij start in de Omloop Het Nieuwsblad. Voor de Tour de France staan zes namen op papier, met enkel Van Aert als landgenoot. De twee resterende plaatsen worden later toegekend.

Sportief directeur Merijn Zeeman lichtte eerst de nieuwkomers bij Jumbo-Visma toe, waaronder enkele landgenoten in functie van Wout van Aert. ‘De klassieke kern versterken was een must. Na onze evaluatie kwamen we tot de conclusie dat we Wout in het laatste anderhalf uur van de wedstrijd nog beter wilden omringen. Want één van onze doelstellingen van het seizoen is het winnen van een monument, zoals Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In die optiek hebben we enkele waardevolle pionnen aangetrokken. De Tour winnen? Niets is een must maar dit team wil ooit die Tour de France winnen. We gaan er alles aan doen om het in 2022 te doen lukken.’

Wout van Aert schoof ook aan. Twee dagen na zijn nationale veldrittitel zat hij alweer in Spanje. ‘Ik heb zondag niet zo goed geslapen maar ben gisteren toegekomen en lekker bijgeslapen’, aldus Van Aert. ‘Ik heb zin in het voorjaar, er zijn nog veel doelen te verwezenlijken. De koorts begint te stijgen, ook bij mij.’

Over zijn ambities en programma was Van Aert heel uitgesproken. ‘Ik wil een monument winnen, dat is het doel’, aldus de Kempenaar. ‘Ik heb de afgelopen jaren veel mooie overwinningen geboekt maar er ook af en toe net naast gegrepen. Dat wil ik veranderen en dus ga ik mijn programma aanpassen. Ik start in de Omloop Het Nieuwsblad, ga dan naar Parijs-Nice en zo naar de klassiekers: Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix. De Amstel skippen was geen optie omdat het tussen Vlaanderen en Roubaix valt. Geen wedstrijd rijden zou ook maar raar zijn. Ik maak van Sanremo tot Roubaix één lang piekmoment.’

Blij met de versterkingen

De versterkingen kwamen ook ter sprake. Van Aert: ‘Daar hoeft geen uitleg bij. We staan veel sterker dan de afgelopen jaren, grotendeels door de aanwinsten. We zijn met veel meer vertrouwen naar het voorjaar aan het toewerken. Ik verwacht niet enkel iets van de nieuwkomers maar ook van diegenen die er al waren. Zij zullen extra geprikkeld zijn om hun plaats in de klassieke kern te behouden.’

Ook het WK veldrijden kwam ter sprake. ‘Ik had liefst van al het WK wel gereden maar omdat het in de VS was, zijn we beginnen twijfelen. Volgend jaar is het in Hoogerheide, dichter bij huis. Dan gaan we het opnieuw bekijken.’

Tiesj Benoot was ook van de partij. Hij is blij met zijn nieuwe omgeving en het partnerschap met Wout van Aert. ‘Onze eerste koers samen was in Imola, WK 2020’, aldus Benoot. ‘We kenden elkaar absoluut nog niet. Op de Spelen waren we kamergenoot, dat klikte wel goed. Daar vertelde hij over zijn plannen om naar Zwitserland op hoogtestage te gaan en besloten we om het samen te doen. Neen, we hebben niet in hetzelfde tentje te staan maar waren wel een weekje samen.’

Benoot verhuisde pas recent naar zijn nieuwe werkgever. ‘Ook voor mij was de last minute transfer een verrassing, het is inderdaad snel gegaan’, bevestigt Benoot. ‘Maar ik ben blij dat ik hier zit. Mijn programma? Belgisch openingsweekend, Strade Bianche en Tirreno en daarna de klassiekers. Ik mik vol op de ééndagswedstrijden. Ik ga in de Tirreno bijvoorbeeld niet een klassement ambiëren. Als klimmer ben ik eigenlijk toch te zwaar. Ik zal in de Tirreno dan ook de kopmannen bijstaan en proberen een ritje te winnen.’

Zes namen voor de Tour

Ook richting Tour werd vooruitgeblikt, onder meer met Primoz Roglic. Ploegleider Grisha Niermann maakte alvast zes zekerheden bekend. ‘Roglic, Kuss, Van Aert, Rohan Dennis, Kruijswijk en Vingegaard zijn zekerheden, de laatste twee plaatsjes worden later toegewezen.’

Roglic lichtte ook de sluier over zijn programma. ‘Ik begin in Parijs-Nice en rij zeker ook Milaan-Sanremo. Daarna volgen Baskenland en enkele klassiekers, zoals Luik-Bastenaken-Luik. Ik hoop in eerste instantie de Tour te beëindigen. Enkel zo kan ik hem winnen. Ja, we hebben een sterk team maar de tactiek hoe we Pogacar kunnen kloppen, moet nog bepaald worden.’

Ook van Wout van Aert wordt veel verwacht in de Tour. Drie ritzeges afgelopen zomer creëren ambities. ‘De droom van groen leeft maar ik wil ook deel uitmaken van het team dat de Tour wint’, aldus Van Aert. ‘Er wacht ons de uitnodiging om nog beter te doen. Maar ik heb afgelopen zomer bewezen dat ik een teamplayer kan zijn en tegelijk persoonlijke ambities kan nastreven. Dat hoop ik ook volgende zomer te doen.’