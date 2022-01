Minister Vandenbroucke: ‘Booster zal noodzakelijk zijn voor Covid Safe Ticket’

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gaat ervan uit dat een boosterprik binnenkort noodzakelijk zal zijn om groen licht te krijgen met je Covid Safe Ticket (CST). Wanneer precies, kon de minister niet preciseren in de bevoegde Kamercommissie, maar het zou niet zo lang meer duren.

Ruim 5,2 miljoen Belgen hebben intussen al hun boosterdosis van het coronavaccin ontvangen. ‘Tegen eind januari gaan we het gros van de Belgen uitgenodigd hebben, zeker in Vlaanderen. Onze campagne loopt qua ritme sneller dan wat we initieel voorzien hadden’, zei minister Vandenbroucke dinsdag in de commissie Gezondheid.

Hij noemt de campagne een groot succes, ‘maar toch staan we niet helemaal waar we moeten staan’. ‘We zien dat een aantal mensen niet op de uitnodiging ingaan, er is meer aarzeling bij booster dan bij eerste vaccinaties. Er zijn meer twijfels dan er zouden moeten zijn’, aldus de minister.

Maar het blijft toch belangrijk om de booster te halen, niet alleen voor wie optimaal beschermd wil zijn tegen het coronavirus, maar ook om het Covid Safe Ticket (CST) te behouden, zo gaf de minister nog mee.

‘Binnen enkele weken zal het CST afhangen van de booster en dat lijkt ook logisch, rekeninghoudend met huidige context. De impact van de eerste vaccins daalt na enkele maanden. Als de booster voor een verhoogde bescherming zorgt, dan is het logisch dat het CST ook zodanig aangepast wordt’, aldus de minister, die ook verwees naar een beslissing die op Europees niveau zal worden genomen.

Intussen is het wachten op adviezen van de Hoge Gezondheidsraad over de derde prik voor jongeren tussen 12 en 17 jaar - het Europees agentschap EMA heeft daar overigens nog geen beslissing over genomen - en over een vierde prik voor bepaalde risicogroepen, die als eerste aan de beurt waren voor hun derde prik.