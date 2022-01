Bernard Tomic staat ondanks coronaklachten op tenniscourt in Melbourne: ‘Ik weet zeker dat ik positief test’

De Australische tennisser Bernard Tomic heeft in de kwalificaties van de Australian Open voor een opvallend incident gezorgd. De 29-jarige Tomic vertelde tijdens zijn partij in de eerste kwalificatieronde tegen de scheidsrechter dat hij coronagerelateerde klachten heeft. Omdat een sneltest voorafgaand aan de wedstrijd negatief uitviel, was de Australiër toch op de baan verschenen.

Aan het begin van de tweede set ging hij vanaf zijn bankje langs de baan in gesprek met de scheidsrechter. ‘Ik weet zeker dat ik in de komende twee dagen positief test, ik zeg het je. Ik betaal een etentje met je als ik niet binnen drie dagen positief ben en anders betaal jij’, zei Tomic, die geldt als een enfant terrible in de tenniswereld. ‘Ik snap niet waarom niemand wordt getest. Ze laten spelers naar de baan komen na een zelftest in hun kamer. Kom op zeg, niet eens een officiële PCR-test.’

Tomic werd in de eerste ronde van de kwalificaties binnen een uur uitgeschakeld door de Rus Roman Safioellin (1-6, 4-6). De Australiër meldde kort daarna via Instagram dat hij op advies van de dokteren in isolatie is gegaan in zijn hotelkamer. ‘Ik voel me echt ziek. Ik ben nu terug in mijn hotelkamer. Ik heb net met de dokters ter plaatse gesproken en zij hebben me gevraagd in isolatie te gaan. Ze konden mij nog niet behandelen omdat ze contact willen vermijden.’

De 29-jarige Australiër haalde drie keer de achtste finales in Melbourne, al dateert de laatste keer wel van 2016. Op Wimbledon was hij al kwartfinalist (in 2011). De viervoudige toernooiwinnaar is een voormalig top 20-speler, maar is vandaag weggezakt naar plaats 257.