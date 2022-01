Stoelendans in Wallonië: ministerspost niet houdbaar voor MR-dissident

Vandaag legt Adrien Dolimont de eed af als nieuwe Waalse minister van Financiën voor de MR. Hij vervangt Jean-Luc Crucke, die maandag zijn ontslag bekend maakte. Het hing wel een beetje in de lucht, want Crucke zat al enige tijd niet meer op dezelfde golflengte als zijn partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez.





Is Crucke’s ontslag een aderlating voor de MR of niet? Wat zegt dit over de man zelf, over de voorzitter – of misschien zelfs: over de politiek vandaag? En last but not least: wie is de jonge, onbekende Dolimont – tot dinsdag nog ‘gewoon’ OCMW-voorzitter?