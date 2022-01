Geen Overlegcomité op 14 januari

Er komt geen Overlegcomité deze vrijdag. De komende week zullen er verder voorbereidingen getroffen worden, met onder meer de minister-presidenten. Op basis daarvan zal beslist worden wanneer het Overlegcomité formeel bijeenkomt. Mogelijk in de loop van volgende week.

Op het volgend Overlegcomité zou de coronabarometer besproken worden. Dat er geen Overlegcomité komt op vrijdag, betekent volgens de regeringen niet dat er een overleg geannuleerd is. ‘De datum stond nooit vast’, zo verneemt De Standaard. ‘Deze week focussen we ons op verdere technische voorbereidingen en voorbereidend overleg met onder meer de minister-presidenten. Op basis daarvan zal beslist worden wanneer het Overlegcomité formeel bijeenkomt. Mogelijk in de loop van volgende week.’

Eerder waren er al twijfels of de coronabarometer de eindmeet zal halen.

Sinds het begin van de pandemie waren er al 41 Overlegcomités, en zo verliepen die: