Greiner wil aandelen Recticel met forse winst verkopen

Het bod van de Oostenrijkse groep Greiner op de isolatiegroep Recticel is mislukt, maar niet versaagd. De Oostenrijkers willen nu zelf met winst hun aandelen verkopen.

De saga rond de Wetterse isolatiegroep Recticel, een restant van de Generale Maatschappij, gaat een nieuwe fase in. Greiner maakte bekend dat zijn bod op Recticel mislukt is. De poging om minstens de helft van de aandelen Recticel te verwerven werd een flop. Een gevolg van de lage biedprijs van 13,50 euro per aandeel. Het aandeel Recticel schommelt op de beurs rond de 19 euro.

Greiner kon slechts de hand leggen op 0,17 procent van de aandelen. Het had al 27 procent overgekocht van de holding Bois Sauvage. Dat was de reden waarom er een algemeen bod moest volgen.

Greiner zegt dat het de mogelijkheid heeft om de deal met Bois Sauvage te annuleren maar dat het andere opties nastreeft. Greiner gaat nu voor de maximale winst uit de verkoop van het pakket van 27,2 procent. Het bekijkt daarbij verschillende opties. De initiële opzet van Greinier was om Recticel in te passen in de eigen industriële strategie maar dat mislukte doordat Recticel zich verzette tegen het ongewenst bod van Greiner.

Recticel ging op zoek naar witte ridders om uit handen te blijven van de Oostenrijkers. Toen dat niets opleverde, verkocht het zijn kroonjuweel, de schuimdivisie, zodat Greiner niet langer zijn industriële strategie kon najagen. De verkoop van de foamdivisie aan het Amerikaanse Carpenter zit in de laatste rechte lijn.

De vraag is wie nu de aandelen van Greiner gaat overkopen. ‘Ik zie twee mogelijke scenario’s’, zegt analist Wim Hoste van KBC Securities. ‘Ofwel verkoopt Greiner zijn pakket aan een groep die net zoals Recticel actief is in de markt van isolatie ofwel gebruikt Recticel de vele cash die het heeft, om zelf de aandelen te kopen.’

Volgens Hoste heeft het voor Recticel zin om te proberen het pakket van Greiner zelf over te kopen. ‘Ze hebben door de verkoop van de beddingdivisie en de afdeling schuimen veel cash op de rekening. In plaats van dat uit te keren als een soort superdividend waar 30 procent roerende voorheffing op verschuldigd is, kunnen ze de aandelen inkopen en vernietigen. Daarop is geen roerende voorheffing verschuldigd.’

De grote vraag is of Greiner bereid is om het pakket aan Recticel te laten. Greiner zegt voor winstmaximalisatie te gaan. Zeg maar verkoop aan de hoogste bieder. Dan zijn alle ogen gericht op partijen zoals het Ierse Kingspan maar misschien ook Soprima, zegt Hoste. Sommigen mikken ook op Unilin maar dat is weinig realistisch. Unilin is in dezelfde markten als Recticel actief inzake polyurethaan-isolatie. Een samenvoeging zou op grotere concurrentieproblemen stoten dan bij andere overnemers.

300 miljoen winst?

Recticel is een belangrijke speler in polyurethaan-isolatiepanelen in markten als België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het heeft ook een fabriek in Finland die nog in de opstartfase zit. Unilin staat ook sterk in België en Frankrijk.

Hoste heeft zijn koersdoel van Recticel verhoogd van 18 euro naar 19 euro per aandeel. Hij ziet met name wat grotere potentieel aan kostenbesparingen op de hoofdkantoorkosten nu verschillende kroonjuwelen de deur uit gaan bij Recticel.

Voor Greiner is de aftocht bij Recticel er hoe dan een die een zoete smaak nalaat voor de Oostenrijkers. Als het wat meezit, kunnen ze een boekwinst van om en nabij de 300 miljoen euro opstrijken.