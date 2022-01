Jonge OCMW-voorzitter Adrien Dolimont wordt Waals minister

De opvolger van Jean-Luc Crucke (MR) in de Waalse regering is bekend. De 33-jarige Adrien Dolimont, OCMW-voorzitter van Ham-Sur-Heure-Nalinnes, neemt de Waalse begroting over.

Adrien Dolimont (MR) wordt pas om 10u30 officieel voorgesteld als nieuwe Waalse minister van Begroting, Financiën en Sport, maar zijn naam lekte vanochtend al uit via verschillende Franstalige media en is intussen bevestigd aan De Standaard. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez moest op zoek naar vervanging nadat Jean-Luc Crucke (MR) op 3 januari had laten weten dat hij wou stoppen als minister. Gisteren maakten ze dat ontslag bekend op een gezamenlijke persconferentie. Crucke kon zich niet meer vinden in de hardere lijn van zijn partij.

De keuze voor Dolimont, die geen enkele ervaring heeft op parlementair of regeringsniveau, is een verrassing. Dat Bouchez kiest voor iemand uit Henegouwen, waar samen met Crucke een heel pak voorkeurstemmen verdwijnen, is dan weer wel logisch. In 2006 kwam Dolimont een eerste keer in de schijnwerpers toen hij als achttienjarige schepen werd in Ham-Sur-Heure-Nalinnes, een kleine gemeente in Henegouwen, vlak onder Charleroi. In Henegouwen liepen nog andere potentiële opvolgers rond, met name de ex-ministers Marie-Christine Marghem (MR) en Denis Ducarme (MR). Maar Marghem scoorde zowel bij de gemeenteraadsverkiezingen als de federale verkiezingen van 2019 belabberd, en Ducarme en Bouchez onderhouden nog altijd de rivaliteit van tijdens de voorzittersverkiezingen.

Net-niet burgemeester

Dolimont zou normaal enkele maanden geleden burgemeester worden van Ham-Sur-Heure-Nalinnes. Maar partijgenoot en burgemeester Yves Binon weigerde de deal gestand te doen. Bemiddeling van Ducarme, die MR-voorzitter van Henegouwen, haalde niets uit - Binon daagde zelfs niet op.

Dolimont is burgerlijk ingenieur en heeft zelfs een doctoraat op zak, maar moet zich nu op de Waalse begroting storten. De kans is groot dat de meeste van Cruckes kabinetsmedewerkers op post blijven en de overgang dus kunnen vergemakkelijken.