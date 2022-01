Zondagochtend brak er een hevige brand uit in een appartementsgebouw in The Bronx in New York. Minstens negentien mensen, onder wie negen kinderen, zijn daarbij omgekomen. Zo’n tweehonderd brandweerlieden waren ter plaatste om het vuur te bestrijden en mensen uit het gebouw te evacueren. In de video hierboven ziet u hoe iemand erin is geslaagd een baby te redden.