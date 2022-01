Elise Mertens lijkt hersteld van dijblessure en stoot door naar tweede ronde in Sydney

Elise Mertens (WTA 20) heeft zich dinsdag gekwalificeerd voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Sydney (hardcourt/703.580 dollar). De 26-jarige Limburgse haalde het in haar eerste duel van het nieuwe seizoen in twee sets (6-2 en 7-6) van de Franse kwalificatiespeelster Fiona Ferro (WTA 104).

Mertens treft in de tweede ronde Daria Kasatkina (WTA 26). De Russin versloeg in haar eerste ronde de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 12), het achtste reekshoofd, in twee sets (6-4 en 6-0).

Elise Mertens had oorspronkelijk ook vorige week al in actie willen komen in Australië, maar ze gaf door een dijblessure forfait voor het WTA-toernooi in Melbourne.