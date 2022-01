Wisselend bewolkt met af en toe een streepje zon

Het is dinsdag eerst nog wisselend bewolkt met vooral middelhoge wolkenvelden en af en toe een streepje zon. Er kunnen tijdens de ochtend gladde plekken voorkomen, behalve in het uiterste westen. In de Ardennen komt er nog lange tijd aanvriezende mist voor.

De maxima schommelen rond of iets onder het vriespunt in de Ardennen en bedragen 4 of 5 graden elders. De wind is zwak tot soms matig uit zuidelijke richtingen. Het KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie.

Dinsdagavond trekt de hemel dicht op vele plaatsen, maar ten zuiden van Samber en Maas blijven er bredere opklaringen. Een zwakke neerslagzone bereikt de kust en trekt traag van het noordwesten naar het centrum van het land met wat lichte motregen en mogelijk wat lichte winterse neerslag in het noorden en in het centrum. In de zuidoostelijke helft van het land blijft het wellicht droog. De minima liggen tussen -7 graden op de Hoge Venen, 0 graden in het centrum en tot 4 graden aan de kust. De wind is zwak en soms matig aan de kust uit het zuidwesten en ruimt op het einde van de nacht naar het noorden aan zee.

Woensdag hangt er veel lage bewolking met in de ochtend wat nevel. Het blijft overwegend droog, al kan er lokaal wat motregen vallen. In de loop van de dag verwachten we in het uiterste westen enkele opklaringen. De maxima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Venen, 5 graden in het centrum en 7 graden aan zee. De wind is zwak, matig aan zee, en komt eerst uit veranderlijke en later noordoostelijke richtingen.

Donderdag begint de dag met vele lage wolken of (aanvriezende) mist. Over de Ardense hoogten kan de zon al vanaf de ochtend schijnen. Vanaf het zuidoosten schuiven de opklaringen over het hele land, maar in het noorden en westen blijft het wellicht ook in de namiddag zwaarbewolkt. De maxima zijn normaal voor de tijd van het jaar en liggen tussen 1 en 6 graden. Er staat een zwakke en veranderlijke wind.