Tennisorganisatie ATP noemt zaak Djokovic ‘schadelijk op alle fronten’

In een officiële verklaring noemt de internationale tennisorganisatie Association of Tennis Professionals (ATP) de rel rond Novak Djokovic ‘schadelijk op alle fronten’.

Djokovic is niet gevaccineerd tegen het coronavirus, maar dacht vanwege een in december opgelopen besmetting wel Australië in te mogen en zo deel te nemen aan de Australian Open. ‘De verwarring die is ontstaan onderstreept de noodzaak voor meer duidelijkheid, een betere communicatie en meer begrip. Van alle partijen.’, aldus de ATP maandag in een verklaring. ‘Het is duidelijk dat Novak dacht dat hij de noodzakelijke medische vrijstelling had. De autoriteiten dachten daar anders over. Een zeer vreemde gang van zaken. Dit moet in de toekomst voorkomen worden.’

‘Ook voor het welzijn van Novak en zijn voorbereiding op het toernooi is dit uitermate onwenselijk’, vervolgde de organisatie, die zegt geen invloed te hebben in dit soort zaken. ‘Maar we hebben wel voortdurend in contact gestaan met de Australische tennisbond om bij te dragen aan een oplossing.’ De organisatie verwelkomt de uitkomst van de hoorzitting van maandag waarbij een rechter Djokovic toeliet in Australië te blijven.

De verklaring wordt evenwel beëindigd met een oproep aan tennisspelers om zich te laten vaccineren. ‘[Vaccinatie] is volgens ons essentieel voor onze sport om door de pandemie te navigeren. Dit is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs’, klinkt het. Volgens de TAP zijn in binnen de top 100 slechts drie tennisspelers niet gevaccineerd tegen covid-19.