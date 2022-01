Slechts enkele weken voordat zijn termijn er officieel opzit, zet de vicevoorzitter van het Fed een stap opzij. Dubieuze beurstransacties tijdens de coronapandemie kwamen Richard Clarida duur te staan.

In een officiële brief aan president Joe Biden laat Clarida weten dat vrijdag 14 januari zijn laatste dag als vicevoorzitter zal zijn. Dat terwijl zijn termijn amper twee weken later, op 31 januari, afloopt ...