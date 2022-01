In Frankrijk geldt zondagavond het hoogste alarmniveau voor neerslag en overstromingen in vijf departementen in het zuidwesten: de Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège en Pyrénées-Atlantiques. In de departementen Gers, Nord, Aisne en Pyrénées-Orientales geldt code oranje, meldt Météo-France.