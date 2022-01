Amerikaanse miljonair die per ongeluk een moord bekende op tv, overleden in gevangenschap

Robert Durst, de vastgoedmiljonair die in 2015 per ongeluk een moord bekende in een televisiedocumentaire, is op 78-jarige leeftijd in gevangenschap overleden. In oktober werd hij veroordeeld tot levenslang voor de moord op een vriendin.

Het overlijden van Durst zou een ‘natuurlijke oorzaak’ hebben, zo laat zijn advocaat in een verklaring aan verschillende persbureaus weten.

De miljonair leed aan talloze medische kwalen en zou enkele dagen na zijn veroordeling in oktober met covid-verschijnselen opgenomen zijn in de ziekenboeg van de gevangenis. Hij zou daar aan de beademing gelegen hebben. Durst overleed uiteindelijk in een ziekenhuis in Californië, vlakbij de gevangenis waar hij zijn straf uit had moeten zitten.

Durst zat een levenslange straf uit voor de moord op Susan Berman, een vertrouwelinge en medewerker van hem. De gevallen miljonair vermoordde haar in 2000, omdat ze meer geweten zou hebben over de verdwijning van Dursts eerste vrouw, Kathleen McCormack, in 1982. Op het moment van de moord zou Berman op het punt gestaan hebben om de politie hierover in te lichten. Durst schoot haar dood met een kogel in haar hoofd.

Enkele weken na zijn veroordeling voor de moord op Berman besloten de Amerikaanse autoriteiten Durst ook te vervolgen voor moord op McCormack.

HBO-documentairereeks

In 2015 werd Durst gearresteerd op verdenking van de moord op Berman. Dat gebeurde net voor de laatste aflevering van de zesdelige HBO-documentairereeks The jinx: the life and deaths of Robert Durst zou worden uitgezonden. In de serie spreekt Durst openhartig over de verdwijning van McCormack, de onopgeloste moord van Berman, en over de dood van zijn buurman Morris Black.

Na het interview, waarin hij geconfronteerd werd met nieuw bewijsmateriaal, wandelt de miljonair naar de badkamer van het hotel en mompelt tegen zichzelf: ‘Dit is het. Je bent erbij. Wat heb ik in godsnaam gedaan? Hen allemaal gedood, natuurlijk.’ Het microfoontje dat hij opgespeld had gekregen voor het interview stond toevallig nog aan. De filmbeelden werden in de rechtszaal getoond bij het eerste proces tegen Durst.