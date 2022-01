Zwijndrecht verdedigt groene geloofwaardigheid in PFAS-commissie

Burgemeester André Van De Vijver (Groen) van Zwijndrecht pleitte onschuldig in de PFAS-commissie, ondanks kennis van de vervuiling sinds 2000.

Pas in april 2021 was Steven ­Vervaet (Groen), schepen van Leefmilieu in Zwijndrecht, ervan op de hoogte dat de inwoners van zijn gemeente gevaar liepen door de PFAS-vervuiling. Dat verklaarde hij in de onderzoekscommissie, die maandag van start ging met de politieke getuigen.

Vervaets verklaring werd op ongeloof onthaald door parlementslid Koen Daniëls (N-VA), die een rist gebeurtenissen aanhaalde op grond waarvan ‘de gemeente beter had kunnen ­weten’. ‘We wisten van niks tot de milieuactivist (Thomas Goorden, red.) ons contacteerde’, parafraseerde hij de schepen. ‘Uit de stukken blijken andere zaken’. Zo was er een bodemsaneringstraject in 2006 en waren er diverse milieu­raden waaruit de verontreiniging door de ­forever chemicals bleek. Er was het doctoraat aan de UAntwerpen van Wendy D’Hollander, die de gemeente schriftelijk op de hoogte zou hebben gebracht van de ­extreem hoge concentraties PFAS in kippeneieren in de buurt van 3M. Het gemeentebestuur zegt elk spoor van haar correspondentie bijster te zijn. En dan was er een werfbezoek van de gemeente aan Oosterweel om zich over PFAS te informeren.

Over die ‘bewijzen’ verklaarde Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen (N-VA), in juni in De ­Zevende Dag dat ze ‘verpletterend’ waren. Dat statement herhaalt hij vandaag. ‘Het tijdsverloop van het dossier spreekt boekdelen,’ zegt De Wever, die vrijdag in de onderzoekscommissie wordt verwacht.

Het gaat om een ‘afleidings­manoeuvre’ van de eigen verantwoordelijkheid, klonk het bij Groen, nadat er in 2017 geen communicatie naar het publiek was gevolgd over de gevaren van de stof. Van De Vijver, de enige burgemeester die Groen in Vlaanderen levert, beriep zich op het voortschrijdend inzicht waaruit het risico voor de gezondheid moest blijken: ‘Er is een verschil niet op de hoogte te zijn geweest van het gevaar van de volksgezondheid, tegenover op de hoogte te zijn geweest van de vervuiling op de 3M-site’, zegt hij.

Afvalstoffenmaatschappij Ovam ontkende dat er een risico voor de volksgezondheid bestond.