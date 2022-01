Kind na ‘misplaatste grap’ geprikt met gebruikte spuit in vaccinatiecentrum Evergem

Een kind is zaterdag in het vaccinatiecentrum in Evergem geprikt met een gebruikte spuit. Volgens de gemeente gaat het om een ‘misplaatste grap’.

Een vaccinator stopte de tweedehands geprepareerde spuit in een box met vaccins, waarop een collega deze bij een vaccinatie in de arm van een ander kind zette. Pas toen de naald al in de arm van het tweede kind zat merkte de vaccinator dat het om een lege en gebruikte spuit ging.

De betrokken vaccinatoren zijn onmiddellijk op non-actief gezet. Zij zouden ‘erg onder de indruk’ zijn van het incident en beseffen dat ze ‘een zware fout’ gemaakt hebben, zo staat in een verklaring op de website van de gemeente. Het voorval wordt omgeschreven als ‘bijzonder pijnlijk voor alle betrokkenen’. De ouders van het verkeerd geprikte kind zijn nog dezelfde dag ingelicht en bij het kind is een bloedstaal afgenomen om te kijken of er nadelige gevolgen van de prik zijn.

De medewerkers van vaccinatiecentrum Hoge Wal zijn volgens de gemeente ‘zwaar aangeslagen’. De woordvoering schrijft dat de vaccinaties in het centrum door ‘professionele medisch geschoolde medewerkers’ gedaan worden, die volgens strikte richtlijnen en procedures werken. In Hoge Wal zijn volgens de gemeente al 128.000 vaccins geplaatst, bij inwoners van Assenede, Evergem, Kaprijke en Zelzate.