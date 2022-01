De gesprekken tussen de VS en Rusland over Oekraïne hebben niets opgeleverd. Logisch: Moskou verhoogt telkens de inzet. Vladimir Poetin lijkt vooral uit te zijn op een nieuwe verdeling van Europa in invloedssferen.

Een loopgravenoorlog. Daarmee zijn de onderhandelingen tussen de VS en Rusland die zondagavond in Genève begonnen, nog het best te vergelijken. Officieel zitten beide grootmachten aan tafel om de opgelopen ...