Collega’s distantiëren zich van professor Annemans na ‘misleidende antivax-propaganda’

De gezondheidseconoom Lieven Annemans postte op Twitter een tabel met de ‘minimale baten en maximale risico’s’ voor wat betreft het vaccineren van kinderen. ‘Je verspreidt als academicus misleidende antivax-propaganda’, reageert viroloog Marc Van Ranst.

Lieven Annemans, als gezondheidseconoom verbonden aan de Universiteit Gent, postte vandaag op Twitter een flyer opgemaakt door Factor V. Dat platform wil ‘een actieve bijdrage leveren aan het ondersteunen van mensen in de ontwikkeling van hun bewustzijn naar vrijheid, verantwoordelijkheid en verbinding als fundament van de samenleving’. Op de flyer wordt opgelijst dat de ‘baten minimaal’ zijn bij het vaccineren van 5- tot 11-jarigen en de ‘risico’s maximaal’. De flyer is mee ondertekend door organisaties die ook de coronabetogingen in Brussel organiseerden, namelijk The Human Side, vzw Legal Hearts en Vrijheid (van Michael Verstraeten, ex-viruswaanzin).

Reacties

Verschillende collega’s en ook de rector van de universiteit, Rik Van de Walle, distantiëren zich van Annemans’ tweet. ‘Het onderstaande kan op geen enkele manier worden beschouwd als een standpunt van de Universiteit Gent of als het standpunt van een andere UGent-medewerker dan prof. Annemans zelf. Wat mijn persoonlijke visie hieromtrent betreft: ik distantieer mij nadrukkelijk van het onderstaande’, tweette Van de Walle.

Ook viroloog Marc Van Ranst reageert afwijzend: ‘Prof. Annemans, je verspreidt als academicus misleidende antivax-propaganda. Ik denk daar wat van.’ Hij deelt meteen een studie uit het tijdschrift Scientific American, dat aangeeft dat de risico’s voor kinderen na een coronabesmetting vele malen groter zijn dan die na een vaccinatie tegen corona.

Collega’s van Lieven Annemans, bijvoorbeeld Tom Coenye, zijn het niet eens met diens tweet en boodschap. ‘Collega Lieven Annemans vindt het nodig een tweet te verspreiden waarin onder andere gesteld wordt dat door vaccinatie “de functie van het DNA kan aangetast worden”. Ik heb hem gevraagd om deze tweet te verwijderen, omdat ze de waarheid geweld aan doet en op die manier het debat bemoeilijkt.’ Coenye is hoofd van het laboratorium voor farmaceutische microbiologie aan de Universiteit Gent. Piet Hoebeke (UGent), decaan van de faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen, distantieert zich op Twitter ook expliciet ‘van deze wetenschappelijk niet-correcte boodschap van collega Lieven Annemans die dit in eigen naam deelt’.

Annemans betreurt polarisatie

‘Ik heb meegewerkt aan de analyse op de flyer’, zegt Lieven Annemans, ‘Dus ik sta achter de inhoud ervan. Ik heb acht jaar farmaco-epidemiologie gedoceerd, en ik heb dus expertise over de materie. Het artikel uit Scientific American focust zich enkel op myocarditis terwijl er ook nog andere nevenwerkingen zijn, en het baseert zich op cijfers uit de derde golf uit Amerika. Onze Belgische analyse is onder andere gebaseerd op cijfers van de Hoge Gezondheidsraad en Sciensano, en de officiële bijsluiter van het vaccin. Dus ik betreur de polarisatie hierrond. We hebben nuance en een breed perspectief nodig. Ik ben zelf voorstander van het vaccineren van mensen die in de risicogroep zitten, ook van ouderen. Maar bij kinderen ben ik daar niet van overtuigd. Twijfel is het fundament van de wetenschap. Ik heb deze kwestie nog niet kunnen uitpraten met mijn collega’s die zich distantiëren. Ik ga met hen contact opnemen.’