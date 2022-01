Queen viert 70-jarig jubileum met militaire parade, concert en 60.000 bomen

De Queen viert in juni dat ze 70 jaar op de Britse troon zit. Het feest duurt vier dagen en bestaat onder meer uit een concert met wereldsterren, een militaire parade, een kookwedstrijd en 60.000 bomen. Dat heeft Buckingham Palace maandag bekendgemaakt.

Het feest wordt gevierd van donderdag 2 tot en met zondag 5 juni. Bij welke van de evenementen ter ere van haar platina jubileum de 95-jarige koningin zelf aanwezig zal zijn is nog niet duidelijk.

De feestelijkheden beginnen op 2 juni met een militair defilé, hierna wordt in 1.500 steden in het Verenigd Koninkrijk, op de Kanaaleilanden, in de overzeese gebieden en de landen van de Commonwealth een toorts aangestoken ter ere van Elizabeth II.

Op vrijdag 3 juni wordt er een ceremonie gehouden in Saint Paul’s Cathedral en op zaterdag is er een concert in Buckingham Palace, waarbij volgens de koninklijke woordvoering ‘alle grote wereldsterren’ aanwezig zullen zijn om ‘de belangrijkste momenten van de heerschappij van de koningin te vieren’.

Kookwedstrijd

Voor Britten met culinaire ambities wordt een kookwedstrijd georganiseerd, waarbij het de bedoeling is een nieuw dessert te creëren, speciaal voor de koningin. Het winnende recept zal op zondag 5 juni bij 1.400 lunches door het hele land worden geserveerd.

Het jubileum wordt afgesloten met een enorme parade door Londen, die ‘theater, circus, muziek en straatkunsten’ samenbrengt. Om een duurzaam tintje aan het jubileum te geven worden in 2022 60.000 bomen geplant in het Verenigd Koninkrijk.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor werd op 6 februari 1952, na de dood van haar vader George VI, koningin van het Verenigd Koninkrijk, de Commonwealth-landen en de 14 overzeese gebieden. Bijna anderhalf jaar later, op 6 juni 1953, werd ze op 25-jarige leeftijd in de abdij van Westminster gekroond tot koningin. Elizabeth II is met haar 70 jaar op de troon de langst zittende Britse monarch ooit en bovendien het langst dienende vrouwelijke staatshoofd.