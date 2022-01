Groot Gelijk: Moeten we het WK voetbal in Qatar boycotten?

Strafpleiter en voetbalclubbestuurder Walter Damen gooide onlangs de knuppel in het hoenderhok: hij gaat het WK voetbal dit jaar niet volgen wegens de mensenrechtenschendingen in gastland Qatar. Al sinds de toekenning van het WK in 2010 is er controverse over de organisatie ervan in de steenrijke golfstaat. Heeft een boycot (nu nog) zin? En zo niet: wat kunnen we dan wel doen? Is het aan de FIFA, de sportbonden, de spelers, de journalisten of de supporters om te reageren?