Ploegmanager Patrick Lefevere van Quick-Step heeft maandag het programma van Remco Evenepoel (21) voor het nieuwe wielerseizoen bekendgemaakt. De renner uit Schepdaal rijdt van 5 tot en met 9 februari zijn eerste wedstrijdkilometers in de Ronde van Valencia. In april staan onder meer de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik op zijn programma. In september rijdt Evenepoel voor het eerst in zijn carrière de Ronde van Spanje.