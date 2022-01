KMSKA neemt al na drie maand afscheid van artistiek directeur

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSKA) neemt in onderlinge overeenkomst afscheid van de kersverse artistiek directeur. De voorziene opening op 25 september komt niet in het gedrang.

De Nederlandse kunsthistorica Jacqueline Grandjean was in oktober binnengehaald als artistiek directeur van het museum. Zij werd gekozen uit meer dan 40 kandidaten. Grandjean versterkte het museumteam onder leiding van algemeen directeur Carmen Willems en volgde Manfred Sellink op, die lange tijd de twee functies combineerde.

Na amper drie maanden loopt Grandjeans contract ten einde. ‘Zowel artistiek als strategisch lagen de visies ver uit elkaar’, zegt KMSKA-voorzitter Luk Lemmens. Met Grandjean werd een dading gesloten, zodat geen van beide partijen over het vertrek communiceren.

Grandjean was voorheen actief in Nederlandse instellingen, zoals Huize Frankendael en het Amsterdams Historisch Museum. Sinds 2012 was ze directeur van kunstmuseum Oude Kerk in Amsterdam.

Voorlopig komt er geen nieuwe kandidatuur in het KMSKA. ‘De opening van het museum krijgt nu prioriteit’, zegt Lemmens. ‘Misschien lag de hoge druk om de deadline te halen mee aan de basis dat het verhaal met mevrouw Grandjean niet gelukt is. Maar er is een sterk museumteam aanwezig. En hoe de nieuwe collectiepresentatie eruit zal zien, ligt al een tijdje vast. Pas na de heropening denken we aan een nieuwe artistiek directeur.’