Ook Vincent Baestaens en Daan Soete mogen mee naar WK veldrijden in Fayetteville

Eli Iserbyt, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Quinten Hermans, Jens Adams, Vincent Baestaens en Daan Soete behoren tot de achtkoppige Belgische selectie voor het WK veldrijden van eind deze maand in het Amerikaanse Fayetteville. Toon Vandebosch is reserve. Dat heeft bondscoach Sven Vanthourenhout maandag bekendgemaakt in het bondsgebouw van Belgian Cycling in Tubeke.

Wereldbekerwinnaar Eli Iserbyt was automatisch geselecteerd voor het WK veldrijden, dat plaatsvindt van 28 tot en met 30 januari in het Amerikaanse Fayetteville, in de staat North Carolina.

Vorige week verklaarde Wout van Aert dat hij zich aan zijn oorspronkelijke plan houdt en niet in actie zal komen op het WK, dit met het oog op de voorjaarskoersen. Maandag is hij met Jumbo-Visma op stage vertrokken naar Spanje. Zondag veroverde Van Aert in Middelkerke zijn vijfde Belgische titel in zijn laatste veldrit van het seizoen.

De Nederlander Mathieu van der Poel zegde ook af voor de regenboogstrijd. De titelverdediger kampt met rugproblemen en laste een rustperiode in.

Sanne Cant en Alicia Franck verdedigen de Belgische kleuren bij de vrouwen.

Bij de beloften behoort Thibau Nys tot de selectie. Zondag viel hij tijdens het BK in Middelkerke op de schouder. Even werd gevreesd voor een nieuwe sleutelbeenbreuk, net zoals na zijn val eerder dit seizoen in Waterloo, maar uiteindelijk bleek het om een subluxatie, een gedeeltelijke ontwrichting, te gaan. Het wordt afwachten of hij klaar raakt tegen het WK. Ten laatste op 18 januari geeft hij uitsluitsel over zijn deelname.