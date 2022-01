Card Stop krijgt nieuw telefoonnummer

Wie zijn bankkaart wil laten blokkeren bij Card Stop, kan voortaan bellen naar het nummer 078 170 170.

Het nieuwe nummer vervangt het oude nummer 070 344 344. Dat blijft nog wel even bestaan om een vlotte overgang te garanderen.

Net als het oude nummer is ook het nieuwe nummer de klok rond bereikbaar voor wie zijn betaalkaart wil laten blokkeren na verlies, diefstal of fraude. Ook vanuit het buitenland kan je naar Card Stop bellen.

Door het nieuwe nummer zullen voortaan geen extra kosten meer in rekening worden gebracht. Met het oude nummer werd namelijk 30 eurocent per minuut aangerekend.

‘Extra betalen om te verhinderen dat criminelen met je gestolen bankkaart geld afhalen. Dat is de wereld op zijn kop’, zegt minister van Telecom Petra De Sutter (Groen), die iedereen oproept vanaf nu het nieuwe nummer te gebruiken. Volgens haar is de wijziging een gevolg van de aanpassing van de telecomwetgeving.

Om het nieuwe nummer bekend te maken bij het brede publiek komt er ook een campagne van Febelfin in samenwerking met de FOD Economie.

Card Stop is een initiatief van de Belgische banken en dateert van 1993. Het initiatief is uniek in Europa en verwerkte vorig jaar 824.127 oproepen. De meeste oproepen komen van klanten die hun kaart hebben verloren (68 procent), maar ook in geval van oplichting via het internet (25 procent) of in geval van diefstal (8 procent) wordt Card Stop gecontacteerd.