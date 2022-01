Terug van nooit weggeweest: Rutte IV heeft eed afgelegd

Het nieuwe Nederlandse kabinet onder leiding van premier Mark Rutte heeft de eed afgelegd. Zoals de traditie voorschrijft gingen de regeringsleden op de foto met koning Willem-Alexander. Het is de vierde regering met Mark Rutte aan het hoofd.

Het vierde kabinet van de Nederlandse premier Mark Rutte is een feit. Rond 11.15 uur waren alle ministers en staatssecretarissen beëdigd door koning Willem-Alexander. Als strik rond de nieuwe regering volgde om 12 uur de traditionele foto met de koning. Speciaal voor dat fotomoment vond de beëdiging plaats op Paleis Noordeinde. Op de gebruikelijke locatie, Paleis Huis ten Bosch, zouden de kabinetsleden niet genoeg afstand kunnen bewaren op het bordes.

Dat was niet de enige impact die corona had op de plechtigheid. Sigrid Kaag, minister van Financiën, testte een dag voor de plechtigheid positief. Ze werd virtueel ingezworen en was erbij vanuit haar woonkamer, waar ze haar isolatie uitzit.

Sigrid Kaag, virtueel aanwezig. Foto: BELGAIMAGE

Het nieuwe kabinet van premier Mark Rutte bestaat net als zijn vorige uit VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Maar deze ministersploeg heeft volgens de premier een ‘nieuw elan’ ten opzichte van Rutte III. De premier poetst zijn imago op met opvallend veel nieuwkomers, onder wie Robbert Dijkgraf en Ernst Kuipers. En hij tekent voor een gelijke verdeling tussen man en vrouw. De terugkerende ministers uit kabinet-Rutte III, werden wel niet nog eens beëdigd. Het gaat dan om Mark Rutte zelf, Wopke Hoekstra, Carola Schouten en Hugo de Jonge.

Geknipt voor de job?

Met de beëdiging is de Nederlandse regeringsvorming, bijna tien maanden na de verkiezingen en een jaar na de val van de vorige regering, rond. ‘Teflon Rutte’, zo genoemd omdat hij al sinds 2010 aan het roer staat en het ene schandaal na het andere van zich laat afglijden, krijgt zo nog eens een herkansing. De uitdagingen zijn niet min.

Nederland bevindt zich nog in een lockdown. Rutte hoopt daarvoor met voormalig ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers de juiste man op de juiste plaats te hebben. Hij neemt de plaats in van Hugo de Jonge, die het nu mag waarmaken op dat andere hoofdpijndossier: het woonbeleid. En dan moet Rutte de beruchte toeslagenaffaire, waarover zijn vorige regering viel, nog doen vergeten. En wat met de klimaatdossiers, waarin Nederland traditioneel voorloper wil zijn?

Waarin verschilt dit nieuwe kabinet dan wel van het oude? Journalist Dominique Minten legt het uit in deze podcast.

Genoeg werk voor de boeg dus. Maar nu eerst het bordes op voor het fotomoment. De eerste uitdaging, het bevriend houden van de kappersbranche, wist Rutte daarmee alvast het hoofd te bieden. Naar aanloop van de beëdiging had de branche luid verkondigd in de media dat ze niet-geknipte kapsels hoopten te zien. Hun zaken zijn al meer dan een maand gesloten door de lockdown. ‘We konden goed zien dat de kapsels niet professioneel waren geföhnd. En ook waren hier en daar uitgroeiinkjes te zien’, verkneukelt een kapster zich tegenover de Nederlandse krant NRC.