Geen uitstel voor herstart competitievoetbal: 22ste speeldag gaat komend weekend gewoon door

De herstart van de Belgische voetbalcompetitie wordt niet uitgesteld, zo werd maandag beslist op de Algemene Vergadering van de Pro League. Er was een meerderheid nodig om speeldag 22 uit te stellen, maar die werd niet gevonden. Er wordt komend weekend dus gewoon gevoetbald, ondanks het hoge aantal besmettingen onder profvoetballers.

De Belgische profclubs worden sinds vorige week geteisterd door het coronavirus. Op een week tijd testten minstens 60 spelers positief, en ook stafleden bleven niet gespaard. Voor veel clubs stuurden de besmettingen de hele voorbereiding in de war. Een extra tegenslag in een periode waarin heel wat clubs spelers missen door de Africa Cup en hun wedstrijden moeten spelen in lege stadions.

Vorige vrijdag opperden onder meer AA Gent en Zulte Waregem dan ook om de herstart van de competitie na de winterstop - normaal voorzien op 14 januari - met een week uit te stellen. Eddy Cordier, ceo van Zulte Waregem en lid van de Raad van Bestuur van de Pro League, beweerde dat de meeste profclubs daarmee akkoord zouden gaan.

Maandag kregen die clubs op de Algemene Vergadering van de Pro League de mogelijkheid om hun stem uit te brengen over de kwestie. Een gewone meerderheid was voldoende om de herstart van de competitie uit te stellen, maar die werd niet gehaald. In totaal waren er 49 stemmen (vijf clubs hebben drie stemmen, dertien clubs hebben twee stemmen en acht clubs hebben één stem).