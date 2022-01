Poetin zal geen ‘kleurenrevoluties’ in voormalige Sovjetlanden tolereren

De Russen zullen geen ‘kleurenrevoluties’ in voormalige Sovjetlanden tolereren. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin op een virtuele bijeenkomst van de Collectieve Veiligheidsverdragsorganisatie (CVVO) die werd uitgezonden door Russische media. Ondertussen maken onafhankelijke media gewag van opvallende overlijdens onder hooggeplaatste veiligheidsmensen in Kazachstan.

De opstanden in Kazachstan laten sporen na. De door Rusland geleide landenorganisatie Collectieve Veiligheidsverdragsorganisatie (CVVO) kwam maandag virtueel samen om de verdere aanpak van de neergeslagen protesten te bespreken. De alliantie stuurde 2.500 manschappen om het ‘internationaal terrorisme’ neer te slaan. Volgens Rusland en zijn bondgenoten is er sprake van een ‘poging tot staatsgreep door gewapende strijders’. Ze suggereren dat er sprake is van ‘buitenlandse inmenging’.

De Kazachse president Tokajev zei op de top dat de militaire missie ‘binnenkort’ zal aflopen. Hoe snel ‘binnenkort’ is, zal afhangen van Poetin. Die zei dat de ‘vredestroepen’ Kazachstan zullen verlaten van zodra ‘het contingent zijn opdracht vervuld heeft’. De Russische president maakte de aanwezigen diets dat Rusland geen ‘kleurenrevoluties’ zal dulden in de regio.

Dood teruggevonden onder een raam

Binnenlandse Zaken heeft ondertussen bevestigd dat generaal Zjanat Soeleimenov, de politiecommandant van de provincie Jambıl, dood is aangetroffen. Ook in provinciehoofdstad Taraz kwam het tot onrusten. Volgens de geruchtenmolen was er na de rellen een strafzaak tegen hem geopend. De omstandigheden van zijn overlijden worden nog onderzocht. De onafhankelijke Russische krant Novaja Gazeta meldt dat ook Azamat Ibrajev, kolonel van de Nationale Veiligheidsraad, dood is aangetroffen onder zijn raam in hoofdstad Nur-Sultan. Een dag eerder vielen ook nog verschillende ontslagen bij de veiligheidsdiensten.

Een discrete herdenking voor de slachtoffers van de opstand. Foto: AP

Alles wijst er dus op dat president Tokajev schoon schip maakt nu de rust stilaan is teruggekeerd. Die rust heeft een torenhoge prijs. De voorbije week zijn volgens de autoriteiten 164 mensen, onder wie drie kinderen, omgekomen bij de protesten. Het gros van de doden viel in grootstad Almaty, het epicentrum van de opstand. Het bericht met dat dodental werd kort nadien wel weer offline gehaald. ‘Technische fout’, klonk het snel. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft maandag wel gemeld dat er 8.000 mensen zijn opgepakt.