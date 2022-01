Omikronvariant nadert dichter dan ooit bij Peking

De veertien miljoen inwoners van de Chinese havenstad Tianjin mogen zonder toestemming de stad niet uit. De lokale autoriteiten hopen zo een verdere verspreiding van de omikronvariant in te teugelen, vooral dan met het oog op de Olympische Winterspelen in het aangrenzende Peking.

In de noordelijke havenstad Tianjin, in het noordoosten van het land, zijn de eerste lokale gevallen van de omikronvariant van het coronavirus opgedoken. Het begon met twee besmettingen - bij een volwassene en een kind - die beiden de voorbije twee weken Tianjin niet hebben verlaten, zondag werden er 21 bijkomende besmettingen vastgesteld, al is nog niet duidelijk of het ook om de omikronvariant gaat.

In december zijn in China al eens twee besmettingen met de omikronvariant vastgesteld - een in Tianjin en een in de zuidelijke provincie Guangdong - maar dat gebeurde bij reizigers en leidde voor zover geweten niet tot een verdere verspreiding.

Sinds zondag worden alle veertien miljoen inwoners van de havenstad getest. De autoriteiten hopen dat huzarenstukje op twee dagen te klaren. In de tussentijd mag niemand de stad verlaten zonder expliciete toestemming, scholen worden gesloten.

De autoriteiten willen absoluut voorkomen dat de variant opduikt in het naburige Peking, waar op 4 februari de Olympische Winterspelen van start gaan. Maar of hen dat ook lukt, is nog maar de vraag. Tianjin is aan Peking vastgegroeid: veel mensen pendelen elke dag ­tussen beide steden, via trein is het maar 30 minuten.

Bovendien zijn volgens een lokale krant in de stad Anyang, in de centrale provincie Henan, ook al twee lokale besmettingen met de omikronvariant vastgesteld, die kunnen worden herleid naar een student uit Tianjin. Het is onduidelijk hoeveel andere lokale besmettingen er zijn in de stad met 5,5 miljoen inwoners. Zondag werden alvast alle busdiensten opgeschort.

In heel China werden zondag 97 nieuwe lokale coronabesmettingen gemeld, zaterdag waren dat er 92. In de West-Chinese stad Xi’an, waar de vijftien miljoen inwoners al meer dan twee weken in lockdown zitten, werden nog vijftien lokale besmettingen met symptomen vastgesteld.

Veel inwoners vrezen dat Tianjin hetzelfde lot staat te wachten, veel inwoners zijn aan het hamsteren geslagen. Een eventuele lockdown in Tianjin is alvast geen evidentie. De havenstad is één van China’s belangrijkste olie- en gasterminals en onder andere een belangrijke productieplaats voor de Europese vliegtuigbouwer Airbus.