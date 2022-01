Jean-Luc Crucke (MR) verlaat Waalse regering

Waals minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) vindt zich niet meer in de lijn van zijn partij en verlaat de Waalse regering. Dat kondigde hij vanochtend aan in het bijzijn van zijn voorzitter, Georges-Louis Bouchez (MR).

Het ontslag van Crucke hing al een aantal weken in de lucht. Toen hij met zijn voorstel van decreet voor een meer rechtvaardige belasting botste op tegenstand vanuit de MR-fractie, mee georkestreerd door MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, zei Crucke al dat hij ‘op het gepaste moment’ zijn conclusies zou trekken. Dat moment is nu gekomen. Crucke zal nu zijn kandidatuur stellen voor het Grondwettelijk Hof en verlaat donderdag de politiek.

‘De politieke spanning rond het decreet voor een meer rechtvaardige belasting heeft me tot een eenvoudige conclusie gebracht. Ik hou van mijn regio, mijn gewest, dat ik trouw dien. Maar mijn overtuigingen, mijn liberale overtuigingen, vergis u niet, zijn niet meer volledig in lijn met de lijn van mijn partij', zei Crucke, geflankeerd door Bouchez. ‘C’est une réalité, pas un regret.’

Crucke was een van de eersten om zich achter de kandidatuur van GLB te scharen toen die Charles Michel wilde opvolgen als MR-voorzitter. Maar de relatie verslechterde gaandeweg. Crucke nam geen blad voor de mond toen Bouchez zwaar de mist bij de benoeming van de ministers voor de Vivaldi-regering, toen hij Waals minister Valérie De Bue (MR) vergeefs probeerde opzij te schuiven om Denis Ducarme (MR) aan een ministerpost te helpen. In een interview in De Standaard zette Crucke zich in juni bovendien fel af tegen de agressieve stijl van Bouchez.

Het had vanochtend dan ook veel weg van een wrang stukje politiek toneel toen Bouchez Crucke uitvoerig loofde en bedankte voor zijn werk in de regering en hem aanprees als de best denkbare kandidaat voor het Grondwettelijk Hof. ‘We wilden een kandidaat van grote kwaliteit voor het Grondwettelijk Hof. Als jurist, perfect tweetalig en met ervaring als minister en advocaat heeft Jean-Luc het meest complete profiel voor een instelling die zo belangrijk is. Dit toont het immense respect van onze partij voor het Grondwettelijk Hof.’

‘Ik kan me niet verdunnen’

Crucke is binnen de MR een van de meest linkse en groene liberalen. Hij erkent ook dat hij met zijn overtuigingen altijd wat aan de rand van de partij zat. ‘Zeker als het ging over klimaat, migratie en energie. Maar dat wat tot nu ook mijn kracht. Maar nu brengt dat mijn partij en ook de regering soms in moeilijkheden. Ik kan onderhandelen, toegeven, roepen, blokkeren of vooruitgang boeken… maar wat ik niet kan is mezelf “verdunnen”. Ik ben overtuigd liberaal en ik hou vast aan een aantal waarden die deel uitmaken van mijn DNA. En daarbij wil ik niet degene zijn die het werk van de regering vertraagt.’

Dat het verzet tegen zijn ontwerp van decreet uit de eigen rangen van het parlement kwam, daar heeft Crucke naar eigen zeggen geen probleem mee. ‘Ik heb enorm respect voor het werk van het parlement. Maar in de episode van november-december was het duidelijk dat men niet meer over de inhoud sprak, maar dat het ging over mijn persoonlijkheid. De tekst was, dat zeggen alle experts, niet revolutionair. Het was gewoon een tekst die nodig was en die aansloot bij het federale werk. Het was een goede zaak voor de fiscale gelijkheid van alle burgers, die ten volle de wil van de kiezers respecteerde.’

Opvolger dinsdag bekend

Crucke diende zijn ontslag in op 3 januari. Vorige week donderdag ontving hij Bouchez bij hem thuis om het te bespreken. ‘Ik heb de beslissing zelf genomen, hij heeft me niets gevraagd.’ Vanochtend heeft Crucke dan zelf zijn kabinet en Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) ingelicht. De twee werkten vaak erg nauw samen, met name rond de begroting.

Wie Crucke opvolgt in de Waalse regering wordt dinsdagochtend bekendgemaakt.