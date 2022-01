In Beringen is zondagavond 30.000 liter mazout in het Albertkanaal terechtgekomen door een lek aan een vrachtschip. De brandstof werd ingedijkt en de hele nacht lang opgezogen door de civiele bescherming. Er was geen gevaar voor de omgeving.

‘Rond 18 uur was een vrachtschip de brandstof aan het lossen’, zegt schepen van milieu Tijs Lemmens (Voluit). ‘Maar toen een passerende boot een hoge golfslag creëerde, is de slang losgeraakt. De brandstof die tussen de silo en de boot in de ondergrondse pijpleiding zat, naar schatting 30.000 liter, stroomde terug in het kanaal en deels op de kade. De schipper heeft onmiddellijk actie ondernomen om de brandstof op het water in te dijken.’

‘De brandweer Zuid-West Limburg kwam ter plaatse, maar kon het kanaal niet voldoende zuiveren. Daarom is de civiele bescherming gecontacteerd. Normaal gezien wordt de brandstof, die op het water drijft en ingedijkt is, opgezogen. Als dat niet lukt, moet het geneutraliseerd worden of verwijderd met een absorberend materiaal.’

‘De mazout die rond het schip ingedijkt is, zal vanavond (zondagavond, red.) al worden opgeruimd’, zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V). ‘De impact op het water is momenteel moeilijk in te schatten. Gelukkig staat er geen sterke wind.’

Geurhinder beperkt

Door het lek hing er ter hoogte van de Nijverheidsstraat, Kaaistraat en de Voortstraat een mazoutgeur. ‘Maar door het koude weer is de geurhinder beperkt’, zegt schepen Lemmens. ‘Als het warmer zou zijn, zou de brandstof gemakkelijker vervliegen en zou de omgeving meer last hebben. Voor omwonenden wordt wel aangeraden om ventilatie uit te zetten en ramen te sluiten. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid.’