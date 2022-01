Myanmarese rechtbank veroordeeld Aung San Suu Kyi tot extra vier jaar cel

Gewezen regeringsleider Aung San Suu Kyi heeft in Myanmar, waar begin 2021 een coup werd gepleegd, vier jaar extra celstraf gekregen. Dat is vernomen van bronnen dicht bij het dossier. De straf is onder meer voor het bezit van walkietalkies waarvoor zij geen vergunning had.

De rechtbank legde de 76-jarige Aung San Suu Kyi een gevangenisstraf van twee jaar op voor het overtreden van de export-importwet door het bezit van walkietalkies en een jaar voor het hebben van een signaalstoorzenders. De twee straffen zullen gelijktijdig lopen, zei de bron. Ze werd ook veroordeeld tot nog eens twee jaar wegens het overtreden de coronarestricties. Samen maakt dat dus vier jaar.

In december werd ze al eens veroordeeld tot vier jaar cel, voor opruiing tegen het leger en het overtreden van de coronaregels. Maar die straf werd later gehalveerd. Ook werd toen bij nader inzien bepaald dat zij die straf in huisarrest mag uitzitten.

Aung San Suu Kyi staat in Myanmar terecht in verschillende zaken. Samen zouden die haar voor maximaal honderd jaar in de gevangenis kunnen doen belanden. Zij en andere politici werden na de militaire staatsgreep op 1 februari 2021 onder huisarrest geplaatst.

Geen journalisten toegelaten

Journalisten zijn niet toegelaten op haar proces in hoofdstad Naypyitaw. Verder mogen Aung San Suu Kyi’s advocaten niet met de media en het publiek communiceren. Het is ook niet duidelijk waar ze wordt vastgehouden. De militaire leider Min Aung Hlaing zei vorige maand dat Aung San Suu Kyi en de afgezette president Win Myint tijdens hun proces op dezelfde locatie zouden blijven en niet naar de gevangenis zouden worden gestuurd.

Aanhangers van de voormalige regeringsleider zeggen dat de aanklachten tegen Aung San Suu Kyi ongegrond zijn en bedoeld zijn om haar politieke carrière te beëindigen terwijl het leger de macht consolideert.