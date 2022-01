‘Power of the Dog’ en ‘Succession’ grote winnaars op Golden Globes

De film Power of the Dog heeft maandag de Golden Globes voor beste dramafilm, beste regisseur en beste mannelijke bijrol gewonnen. Ook West Side Story doet het erg goed, met awards voor de beste comedy- of musicalfilm, beste actrice in een comedy/musical en beste vrouwelijke bijrol. Op het kleine scherm is Succession de grote overwinnaar.

De sombere western van Jane Campion was een van de grote favorieten voor de Golden Globes, met zeven nominaties. Campion volgt als tweede vrouw in de voetsporen van Chloé Zhao, van wie de film Nomadland vorig jaar de Golden Globe voor beste dramafilm won. Kodi Smit-McPhee kreeg daarnaast de Golden Globe voor beste mannelijke bijrol.

De remake van de musical West Side Story door Stephen Spielberg was vier keer genomineerd, en kon er daar drie van verzilveren. Enkel Spielberg zelf grijpt naast het beeldje voor de beste regisseur, dat dus naar Jane Campion ging. Rachel Zegler kreeg de award voor beste actrice in een komedie of musical, Ariana DeBose die voor de beste vrouwelijke bijrol.

Biopics staan garant voor acteursprijzen. Nicole Kidmans vertolking van Lucille Ball in Being the Ricardos won de award voor de beste actrice in een drama. Geen beeldjes dus voor de fel gehypete vertolkingen van Kristen Stewart als prinses Diana in Spencer of Lady Gaga in House of Gucci. Will Smith krijgt de award voor beste acteur in een dramafilm, voor King Richard. Daarin speelt hij de vader van tenniskampioenen Venus en Serena Williams. De Golden Globe voor beste acteur in een musical of comedy ging naar Andrew Garfield voor Tick, tick... Boom!. Garfield speelt er de bevlogen musicalauteur Jonathan Larson.

De beste niet-Engelstalige film kwam niet van Paolo Sorrentino (The hand of god), Pedro Almodovar (Madres Paralelas) of van Asghar Farhadi (A hero), maar wel van de Japanner Ryusuke Hamaguchi. Zijn geslaagde Murakami-verfilming Drive my car won het beeldje.

Naast The power of the dog gold Belfast als topfavoriet. Het drama over de Ierse troubles kon slechts één van zijn zeven nominaties verzilveren: die voor beste screenplay. Dune moet zich tevredenstellen met de prijs voor de beste originele muziek. De beste animatiefilm kwam (alweer) van Disney. Nochtans was Encanto geen hoogvlieger.

Televisieprijzen

De Golden Globes bekronen ook het kleine scherm. Niemand kon dit jaar om de HBO-show Succession heen. Die won dan ook enigszins voorspelbaar de Golden Globe voor beste dramaserie. Jeremy Strong won voor zijn rol in de reeks de award voor beste acteur in een drama en wint zo onder meer van zijn Succession-collega Brian Cox. De derde award voor de reeks gaat naar Sarah Snook, voor de beste vrouwelijke bijrol in een televisieserie.

De beste musical- of komediereeks van het jaar was volgens de Globes de HBO-komedie Hacks. Bij ons was die reeks nog niet te zien. Regisseur Barry Jenkins wint met zijn Colson Whitehead-verfilming The underground railroad, te bekijken op Amazon Prime, in de categorie ‘Best television motion picture’, zeg maar ‘beste minireeks’. De concurrentie was met ondere andere Mare of Easttown en Dopesick niet min. Michaela Jaé Rodriguez mag zich de beste vrouwelijke actrice in een dramareeks noemen voor haar vertolking als ‘mother of the house of Evangelista’ en laat daarmee vedetten als Jennifer Aniston en Elisabeth Moss met lege handen achter.

In mineur

De vraag is of de Golden Globes met deze editie een comeback kunnen maken. De awards moesten het als filmprijs altijd al afleggen tegen de prestigieuzere Oscars en voor televisiemakers zijn de Emmy’s nog net iets gegeerder. Bovendien was het een awardshow in mineur. Er was dit jaar geen publiek vanwege het coronavirus. CNN trok de stekker uit de televisieuitzending en zelfs de rode loper werd niet uitgerold. Filmliefhebbers moesten het dit jaar doen met een reeks weinig tot de verbeelding sprekende tweets.

Neem daar nog bij dat de Golden Globes in een storm van schandalen zijn beland. NBC, dat het gala sinds 1996 uitzendt, trok zich terug nadat uit onderzoek van de krant Los Angeles Times bleek dat onder de 87 leden met stemrecht van de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), die de awards uitdeelt, geen enkele zwarte persoon zat. Er kwamen ook gedetailleerde beschuldigingen van financiële en ethische tekortkomingen binnen de groep naar voren.

In de maanden die daarop volgden, heeft de HFPA dan ook haar statuten herzien. Er werden 21 nieuwe leden toegevoegd, onder wie zes mensen van kleur, en er werd een ‘chief diversity officer’ aangesteld. De inspanningen leken echter onvoldoende en verschillende acteurs spraken zich openlijk uit tegen de hervormingen.