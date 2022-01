Hoorzitting Djokovic van start gegaan in Australië

In Australië is om iets na 00.30 uur Belgische tijd de virtuele hoorzitting van start gegaan rond de vraag of de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic in Australië mag blijven om deel te nemen aan de Australian Open.

De start van de hoorzitting liep een beetje vertraging op door een technisch probleem, aldus de woordvoerder van de rechtbank Bruce Phillips. ‘Men laat mij nu weten dat de hoorzitting gestart is. De rechtbank doet er alles aan om de situatie recht te zetten, onze excuses.’

Djokovic verblijft sinds enkele dagen in een quarantainehotel in Melbourne, dat ook dienst doet als een detentiecentrum is voor asielzoeker. De Servische nummer 1 van de wereld zag zijn visum donderdag bij aankomst in Australië door de douane ingetrokken omdat er problemen zouden zijn met de medische vrijstelling die hij kreeg om zonder vaccinatiebewijs het land binnen te mogen. Djokovics verdediging maakte zaterdag bekend dat de tennisser in december positief had getest op het coronavirus en op basis daarvan groen licht had gekregen om naar Melbourne af te reizen.

Geen uitstel

Eerder hadden advocaten van het Australische ministerie van Binnenlandse Zaken verzocht om de zaak uit te stellen naar woensdag. De rechter is daar niet op ingegaan. Bij uitstel had Djokovic de deadline voor deelname aan de Australian Open niet gehaald.

De rechter zal nu beslissen of de coronabesmetting voldoende is om een vrijstelling te krijgen van de vaccinatieverplichting die geldt om het land binnen te mogen, en dus ook om deel te mogen deelnemen aan het tennistoernooi.

Djokovic kan ook nog in beroep gaan tegen de beslissing van de rechter, wat zijn verblijf nog met enkele dagen zou kunnen verlengen.

Het Park Hotel waar tennisser Novak Djokovic verblijft is niet enkel een quarantainehotel, maar ook een detentiecentrum voor asielzoekers. Een verdieping boven Djokovic zitten dertig asielzoekers vast die er al een langere tijd verblijven. Een van hen nam een video op in zijn kamer waarin hij zegt de tennisser te steunen, maar tegelijkertijd ook aandacht vraagt voor de moeilijke situatie waarin de asielzoekers verkeren.