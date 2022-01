Minstens 19 doden en tientallen gewonden bij zware brand in New York

Minstens negentien mensen, onder wie negen kinderen, zijn omgekomen bij een zware brand in een appartementsgebouw in The Bronx. Tientallen anderen raakten gewond.

De brand brak zondagvoormiddag rond 11 uur uit in het appartementsgebouw met negentien verdiepingen.

De burgemeester van New York, Eric Adams, bevestigt dat negentien mensen zijn omgekomen. 63 mensen zijn zwaargewond, van wie sommige in kritieke toestand, zo deelde Adams nog mee aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. Onder de dodelijke slachtoffers zijn volgens The York Times ook negen kinderen.

‘De aantallen zijn verschrikkelijk’, zei Adams op een persconferentie. ‘Dit wordt een van de ergste branden in de recente geschiedenis van de stad.’

Foto: AFP

Zo’n tweehonderd brandweermannen kwamen ter plaatse. ‘Ze vonden slachtoffers op elke verdieping’, verklaarde brandweercommissaris Daniel Nigro. Volgen hem had de rook zich op elke verdieping verspreid, waarschijnlijk omdat de deur van het appartement waar de brand is begonnen, is blijven openstaan. ‘De rookomstandigheden in dit gebouw zijn ongezien.’

Een bewoner vertelt aan The York Times dat zijn appartement snel vol rook hing. ‘We probeerden gewoon te ademen’, getuigt Wesley Patterson (28). Toen hij een raam opende, verbrandde hij zijn handen omdat het te heet was. Uiteindelijk kon de brandweer hem en zijn medebewoners via het raam evacueren. ‘Ik kan niet geloven dat dit is gebeurd. Ik heb nog nooit zo voor mijn leven gevreesd.’

Het vuur is intussen bedwongen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het gebouw dateert van 1972.