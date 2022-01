Scoreloos gelijkspel voor Philippe Clement in debuutmatch bij AS Monaco

Philippe Clement heeft zijn eerste punt gepakt als trainer van AS Monaco. Al had er meer kunnen inzitten als de Monegasken hun aanvallende intenties ook in (veel) doelrijpe kansen wisten om te zetten. 0-0 is het resultaat uit bij Nantes.

De eerste match voor Clement was er eentje in en tegen Nantes. Geen eenvoudige opdracht want de Bretoenen pakten drie zeges in hun laatste drie partijen.

Ondanks die statistiek was het toch Monaco dat de wedstrijd in handen had. De druk naar voren was er wel, maar scoren lukte niet. Clement moest wel al twee keer noodgedwongen wisselen nadat verdedigers Sidibé en Badiashile de strijd geblesseerd moesten staken.

In minuut 77 was invaller Myron Boadu dicht bij de 0-1 maar de Nederlander trapte voorlangs. Hij zou even later als derde geblesseerde eveneens het veld moeten verlaten. Er zou langs beide kanten ook in deze tweede periode niet meer gescoord worden: 0-0.

AS Monaco is zevende met 30 punten, Nantes staat negende met een punt minder.