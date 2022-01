Drukte in de Hoge Venen door sneeuw

In de Hoge Venen ligt er een mooie laag sneeuw. Heel wat toeristen zijn daarom naar het oosten van het land getrokken.

Alle parkeerplaatsen tussen Baraque Michel en de gemeente Sourbrodt stonden zondagochtend al overvol. En ook op de wegen ernaar toe was het druk. Hetzelfde verhaal is waar in de Hoge Venen.

Op heel wat plaatsen in het oosten van het land kan er gelanglauft worden en op sommige plekken kunnen er ook sneeuwschoenen gehuurd worden om te wandelen.

Zeven wintersportcentra in de Oostkantons zijn sinds zondagochtend open voor bezoekers die willen genieten van de sneeuwpret. Het gaat om de centra van Signal de Botrange, Baraque Michel, Mont Spinette, Herzebösch, Worriken, Ovifat en Losheimergraben, verduidelijkt het toeristisch agentschap op zijn website. Er kan gelanglauft worden, maar slechts enkele pistes zijn begaanbaar.

Op Mont Spinette kan er bovendien ook een wandeling met sneeuwschoenen worden gemaakt. In Ovifat zijn de ski- en rodelpistes geopend, maar de kwaliteit van de poedersneeuw laat niet toe om ervan te genieten.

Naar alle waarschijnlijkheid blijft de sneeuw nog de hele week liggen.