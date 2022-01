Catherine Elizabeth Middleton, hertogin van Cambridge, is veertig jaar geworden. De dochter van nijvere middenstanders bleek alles wat een Britse Royal moet zijn. Plichtbewust, een beetje stijf, en altijd discreet.

Er bestaat een video van een elfjarige Kate Middleton in een schooltoneel. Het stuk is My fair lady. Ze draagt een bloemensjaal en een mandje, en ze zingt. Niet eens mis. Ze speelt Eliza Doolittle, het ...