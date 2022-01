Wout van Aert verlengt Belgische veldrittitel

Wout van Aert heeft de kroon op een beresterk veldritseizoen gezet door nu ook het Belgisch kampioenschap veldrijden te winnen. In de tweede ronde reed Van Aert al helemaal alleen op kop, en de Belgische kampioen werd nooit meer teruggezien. Van Aert verlengt zo zijn Belgische titel, die hij intussen al vijf keer achter zijn naam mocht schrijven. Laurens Sweeck is tweede, Quinten Hermans derde.

Het BK veldrijden in het militair domein in Lombardsijde – een deelgemeente van Middelkerke - kende dit jaar een afgetekende favoriet: Wout van Aert. De 27-jarige renner van Jumbo-Visma won zeven van zijn laatste acht crosses: enkel in Hulst werd door kettingproblemen niet gewonnen. Van overmacht gesproken.

Van Aert kon dan wel zeggen dat de tegenstand groter zou zijn dan in de vorige crossen, maar wanneer hij voor aanvang van het BK stelde dat hij ‘goed wou vertrekken’, wisten zijn concurrenten meteen hoe laat het was.

Van Aert hield zich aan zijn woord: met een kanonstart begon hij aan het BK, en meteen was duidelijk dat de renner van Jumbo-Visma er geen gras over wou laten groeien. Maar helemaal wegrijden in de eerste ronde? Dat lukte niet: Toon Aerts en Quinten Hermans vergezelden Van Aert een eerste keer over de meet.

Foto: BELGA

Alleen op kop

Maar het bleek slechts uitstel van executie. Aerts deelde vroeg in de tweede ronde eerst een speldenprikje uit door het commando over te nemen van de Belgische kampioen, maar die leek op zijn trenen getrapt: Van Aert pakte uit met een fenomenale versnelling, en in een mum van tijd reed hij dan toch moederziel alleen op kop. de

Wie zijn vorige crossen had gezien, wist meteen dat de vogel was gaan vliegen. Definitief. De tijdrit van Van Aert was begonnen, en de strijd om de andere twee podiumplekken beloofde veel spannender te worden. Quinten Hermans en Toon Aerts leken het aanvankelijk uit te vechten, maar ook Michael Vanthourenhout, Jens Adams, Gianni Vermeersch en Laurens Sweeck mengden zich later nog in de strijd. Iserbyt was helemaal nergens te bespeuren.

Intussen bleef Wout van Aert onverstoord doorrijden: bijna halfweg cross had hij al een voorsprong van bijna een minuut beet. De zege was binnen.

In de achtergrond leken Sweeck en Hermans écht op jacht te gaan naar de zilveren medaille. Beide heren maakten haast, tot Hermans te kampen kreeg met kettingproblemen. Gelukkig voor hem kroop hij snel weer op de fiets, maar Sweeck profiteerde wel en had enkele seconden voorsprong beet.

Die voorsprong gaf Sweeck niet meer uit handen, waardoor hij de zilveren medaille mee huiswaarts neemt. Met Wout van Aert aan de start, was dit misschien wel het hoogst haalbare. Quinten Hermans moest de tenen nog stevig uitkuisen voor de derde plaats, maar kon die uiteindelijk toch veiligstellen.