Premier De Croo over betoging: ‘Wat daar gezegd wordt, is klinkklare onzin’

Wie zich vanmiddag op de mars door Brussel misdraagt, zal opgepakt worden, zegt de premier. De politie is massaal aanwezig i Brussel . Volgens hen zijn er 5.000 deelnemers. Voorlopig is het rustig.

Net voor in Brussel vanmiddag de betoging tegen de coronamaatregelen, van start ging, haalde de eerste minister, Alexander De Croo (Open VLD), op VTM Nieuws uit naar de betogers van ‘Samen voor Vrijheid’. ‘Iedereen heeft het recht om te betogen’, zegt hij. ‘Er komen nu een paar duizend mensen op straat, maar terzelfdertijd zijn er miljoenen die wél doen wat nodig is. Die zich vaccineren, die anderen beschermen. Dat is een stille, grote meerderheid.’

Aan de eerste manifestatie die ‘Samen Voor Vrijheid’ organiseerde op 21 november, namen 35.000 mensen deel. Vanmiddag telde de politie 5.000 deelnemers. In november kwam het na afloop daarvan tot zware rellen met de politie. Ook daarover had De Croo het. ‘Dit soort betogingen leidt tot uitwassen: vandalisme, geweld tegen agenten. Alles wordt van zeer nabij gevolgd. Er worden beelden gemaakt: wie zich misdraagt zal aangehouden worden.’

De Brusselse nieuwswebsite Bruzz meldde al dat de politie is Brussel vandaag in grote getale aanwezig is. Aan het Noordstation worden reizigers gecontroleerd door de politie die had postgevat aan de uitgangen. ‘Er werden bij die controles enkele manifestanten administratief aangehouden voor het bezit van vuurpijlen en pyrotechnische middelen, meldde Ilse Van de keere, woordvoerster van de politie aan Bruzz.

‘Geen antivaxers’

‘Ze maken de mensen gek, er is niets aan de hand’, zegt Bert Moortgat, een demonstrant uit Hulshout aan Het Nieuwsblad. ‘We gaan onze kinderen zeker niet vaccineren, ze hebben immuniteit zat. Daar gaan we zeker geen experimenteel prikje bij duwen. Wij zijn geen antivaxers, maar wij zijn voor de vrijheid en eigen keuze.’

Moortgat draagt een bordje rond met de slogan ‘Bescherm uw kind’. Hij is ervan overtuigd dat kinderen niet beschermd worden door hen een vaccin toe te dienen. ‘De kinderen worden niet ziek van het virus, waarom zouden we hen dan vaccineren? Om nog maar te zwijgen over de pasjesmaatschappij.’

‘De demonstranten hebben kritiek op het vaccinatiebewijs, maar ik wil duidelijk maken: dat is wél wettig’, zei De Croo ook nog aan VTM Nieuws. ‘Dat hebben meerdere rechtbanken al bevestigd. Men zegt dat het onwetenschappelijk is: ook dat is klinkklare onzin. De wetenschap is net zeer duidelijk: het is een goede manier om op een zeer moeilijk moment toch een beetje te leven. Als we zouden leven zoals deze mensen zeggen, zouden we al maanden in een lockdown zitten.’

De betoging wordt georganiseerd door meerdere (antivax-)organisaties, zoals Viruswaanzin, Vecht Voor Vrijheid, The Human Side, Belgians for Freedom en nog tientallen andere. Nadat de betogers aangekomen waren in het Brusselse Jubelpark, sprak boegbeeld Sarah Melis daar de menigte toe. ‘Bij de start van het nieuwe jaar nemen wij onze vrijheid terug’, zei ze.

Voorlopig verloopt de manifestatie rustig. De organisatie had ook op voorhand in een persbericht ‘vreedzaam protest’ beloofd. Nog tot 18 uur wordt er in Brussel verkeershinder verwacht door de manifestatie.