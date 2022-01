Sinéad O’Connor verliest zoon van zeventien

Shane O’Connor (17) was al enkele dagen vermist voor hij door de politie dood werd teruggevonden.

‘Het licht van mijn leven’, zo noemt de Iers muzikante Sinéad O’Conner haar zoon Shane O’ Connor die sinds vrijdag verdwenen was. O’Connor laat weten dat haar zoon ‘beslist heeft om een einde te maken aan zijn aardse worstelingen’. Hij zou ook gevraagd hebben dat ‘niemand zijn voorbeeld volgt’.

Volgens de Britse krant The Guardian was de jongen vermist sinds donderdag. Meteen werd er alarm geslagen en een opsporingsbericht uitgestuurd. Hij zou het laatst gezien zijn op vrijdagochtend in de Tallacht, een sattelietstadje ten zuiden van Dublin. Vrijdag liet de politie al weten ‘erg bezorgd te zijn om welzijn’. Sinéad O’Connoer had haar zoon toen ook al via sociale media opgeroepen om haar te contacteren. ‘Shane, je leven is kostbaar. God heeft die mooie lach niet voor niets op je mooie gezicht gebeiteld’, tweette ze. ‘Mijn wereld zou instorten zonder jou. Je bent mijn hart. Maak dat het niet stopt me slaan. Alsjeblieft, doe jezelf niets aan. Ga naar de Gardai (de nationale politiedienst van Ierland, red.) zodat we je naar het ziekenhuis kunnen brengen.’ Die tweets zijn intussen van haar profiel gehaald.

‘Na de ontdekking van een lichaam in de Bray-regio in Wicklow op vrijdag wordt het opsporingsbericht van Shane O’Conner, zeventien jaar oud, opgeschort’, liet een politiewoordvoerder aan de Irish Mirror weten.

De Zelfmoordlijn heeft altijd een luisterend oor klaar: via het gratis nummer 1813 (24/7 bereikbaar) of online chat (elke dag van 18u30 tot 22u).