Vandenbroucke: ‘We moeten ons schrap zetten voor wat komt, dit kan heel ontwrichtend worden’

‘Deze besmettingsgolf kan heel ontwrichtend voor onze samenleving worden.’ Minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) trekt in De Zevende Dag aan de alarmbel over de ‘Laat maar waaien’-mentaliteit rond de omikronvariant.

‘Zeer gevaarlijk’, zo noemde de federale minister van Volksgezondheid de redenering dat deze ‘lichtere’ omikrongolf een goede zaak is voor de groepsimmuniteit. ‘Omikron is niet zomaar een verkoudheid. In het buitenland nemen de ziekenhuisopnames toe. Dit kan voor onze samenleving een zeer ontwrichtende besmettingsgolf zijn. Dat moeten we vermijden.’

Vandenbroucke zegt dat ‘groepsimmuniteit goed is bij de exit van de epidemie. Maar nu mag het niet de strategie zijn. ‘We zullen allemaal wel eens nat worden, maar dat wil niet zeggen dat we allemaal samen in het water moeten springen. Dan gaan we kopje-onder. Dan gaan de bedrijven, huisartsen en ziekenhuizen kopje-onder.’

Volgens Vandenbroucke bereidt de overheid zich voor op een noodsituatie. ‘Het Nationaal Crisiscentrum heeft bij allereerste besmettingsgolf een voedselbevoorradingsplan ontwikkeld. Dat is nu opnieuw geactiveerd. Het Nationaal Crisiscentrum houdt overleg met de kritische sectoren, zoals transport, energie, financiën en watervoorziening. Ze monitoren daar nauwgezet wat er in die sectoren gebeurt met afwezigheden. We hebben de voorbije dagen hard doorgewerkt aan continuïteitsplannen voor die sectoren.’

Het leger houdt zich klaar om in ziekenhuizen bij te springen als dat nodig. ‘Vrijdag is er een brief naar verstuurd met daarin drie scenario’s. In functie daarvan moeten ze continuïteitsplannen opmaken.’ Vandenbroucke verwees ook naar de maatregelen die de regering voor kerst uitgevaardigd heeft. ‘We houden deze besmettingsgolf niet tegen, maar hij moet absoluut vertraagd worden. We moeten ons aan de maatregelen houden en het persoonlijk gedrag aanpassen.’

De minister verdedigde de nieuwe, voor veel mensen verwarrende, teststrategie nog eens. hij benadrukte daarbij vooral dat het testsysteem niet mag instorten door overbelasting. ‘Als we niet meer in staat zijn mensen met ziektesymptomen te testen, dan geraken we de controle helemaal kwijt.’ Vandenbroucke roept iedereen die nog geen boosterprik gehad heeft op om zich te laten boosteren.

Gratis zelftests voor kinderen

Hij herhaalde dat hij ook voorstander is van gratis zelftest voor kinderen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) verzet zich daartegen. ‘De idee om kinderen zichzelf op zondag te laten testen, komt van de onderwijsministers’, zei Vandenbroucke. ‘Als je het vanuit het onderwijs lanceert, moet je ook nadenken over een campagne. Hoe promoot je dit? En hoe ondersteun je dit? Want het financiële aspect kan voor veel gezinnen een issue zijn.’

Vandenbroucke zei, ten slotte, ook nog dat hij hoopt dat de coronabarometer er volgende week eindelijk zal zijn. ‘Het is de derde keer dat ik daartoe een poging onderneem. Als het nu niet lukt, zal ik dat erg jammer vinden.’