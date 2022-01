Alec Baldwin verwerpt ‘leugens’ over dodelijk schietincident op filmset

De Amerikaanse acteur Alec Baldwin heeft de beschuldigingen dat hij niet zou meewerken aan het politieonderzoek na het fatale schietincident op de filmset van Rust stellig verworpen.

‘Elke suggestie dat ik niet voldoe aan verzoeken, bevelen, eisen of huiszoekingsbevelen met betrekking tot mijn telefoon is onzin. Dat is een leugen’, zegt de acteur in een video op Instagram.

Half december kreeg de politie van Santa Fe in de staat New Mexico een huiszoekingsbevel om de iPhone van Baldwin in beslag te nemen. Dat dat nog niet gebeurd is, komt doordat de acteur zelf in New York woont en de autoriteiten van New Mexico met allerlei regels en wetten in New York te maken krijgen.

‘Ik werk voor 1000 procent mee’

Volgens Baldwin heeft dat tijd nodig. ‘Ze kunnen niet zomaar door je telefoon gaan en door al je foto’s, je liefdesbrieven aan je vrouw of wat dan ook gaan. Dat is een proces dat tijd nodig heeft’, zegt hij. ‘Maar natuurlijk ga ik voor 1000 procent meewerken.’

Eind oktober schoot Baldwin per ongeluk cameravrouw Halyna Hutchins dood met een wapen dat diende als rekwisiet. De acteur wist niet dat het wapen geladen was en zei geen idee te hebben hoe een echte kogel in het wapen terecht heeft kunnen komen.