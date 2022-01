Duizenden manifesteren in Duitse steden tegen pandemiebeleid

Meerdere duizenden mensen hebben zaterdag in tal van Duitse steden gemanifesteerd tegen het beleid om de coronapandemie in te dammen. Het grootste evenement vond plaats in Hamburg, waar volgens de politie zo’n 13.700 mensen aanwezig waren. Ook in steden als Maagdeburg, Freiburg, Ansbach, Regensburg, Schwerin, Frankfurt, Wetzlar, Düsseldorf en Trier hadden samenkomsten plaats.

De organisatoren in Hamburg hadden aanvankelijk verwacht dat er 11.000 mensen zouden komen opdagen voor het event dat werd gehouden onder het motto ‘Genoeg! Handen af van onze kinderen.’ De initiatiefnemers riepen de aanwezigen op om volgens de regels mondmaskers te dragen en afstand te houden, maar velen geen gehoor aan die oproep. Een deelnemer droeg volgens een tweet van de politie een Davidster met het opschrift ‘niet gevaccineerd’. De politie opende een onderzoek voor opruiing.

In Düsseldorf protesteerden 4.000 mensen, volgens de organisatoren. Ze marcheerden van aan het deelstaatparlement de stad in, zei de politie. Er werden spandoeken met opschriften als ‘Stop de corona-dictatuur’ en ‘Tegen uitsluiting’ meegedragen.

Ongeveer 5.000 mensen demonstreerden in Frankfurt. De politie telde 2.000 betogers in Wetzlar. In Trier demonstreerden zo’n 1.250 mensen tegen de maatregelen en 1.600 mensen verzamelden in de noordelijke stad Schwerin.