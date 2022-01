Zelfs voorzitter wil de Senaat afschaffen: ‘Senaat tegen 2024 afschaffen’

Ze is de jongste Senaatsvoorzitter sinds het ontstaan van België, en misschien ook de laatste. Stephanie D’Hose (Open VLD) wil haar tijd tot de volgende verkiezingen gebruiken om de Senaat af te schaffen. Samen met partijvoorzitter Egbert Lachaert lost ze nu een eerste schot voor de boeg. ‘Het is niet te verantwoorden dat hier elk jaar 40 miljoen euro belastinggeld naartoe gaat.’

Nadenken over de toekomst van de Senaat, meer staat niet in het federale regeerakkoord. Toch wil regeringspartij Open VLD daar nu toch al een stap verder in gaan. ‘Wij willen de Senaat tegen 2024 afschaffen ...