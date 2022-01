Somers investeert in koelere steden

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) trekt 350.000 euro uit voor een project in zijn stad dat de Mechelaar enige afkoeling moet bezorgen.

De temperatuur in steden ligt hoger dan op het platteland - er is gewoon minder open ruimte in de stad. De warmte wordt ook langer vastgehouden tussen de stenen en het beton van een stad. Het verschil tussen stad en platteland kan daarom tot acht graden bedragen.

Daarom wil minister Somers (tevens voormalig burgemeester van Mechelen) projecten steunen die steden helpen af te koelen. Het project ‘koele straten’ in Mechelen bijvoorbeeld.

In de Paardenkerkhofstraat - een straat die volgens eerdere studies erg ‘hittekwetsbaar’ blijkt (er wonen veel ouderen en kinderen) - worden 20 nieuwe meetpunten geïnstalleerd om de warmte heel fijnmazig te detecteren.

Daarnaast neemt de stad ook een aantal hittebestendige maatregelen: een koelteplein met een natuurlijke luifel, groene looppaden en ruimte voor water. Minister Somers: ‘Zo creëren we een koele as in Mechelen. Vervolgens voeren we dan een voor- en nameting uit om de impact te kunnen meten. Met die informatie kunnen we vervolgens aan de slag om ook elders in de stad hittebestendige ingrepen uit te voeren. Geen nattevingerwerk maar op basis van wetenschappelijke inzichten nagaan welke ingrepen de beste garantie bieden op afkoeling.’

