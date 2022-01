Gaan de coronapillen ons bevrijden van de pandemie?

De coronaremmers voor oraal gebruik zijn al aangekocht, maar wat mogen we van die medicijnen verwachten? Experten Steven Van Gucht en Johan Neyts geven uitleg.

Deze maand starten de eerste behandelingen met pillen tegen corona. Voorlopig enkel bij hoogrisicopatiënten. De medicijnen waar het vaakst over wordt gepraat zijn Paxlovid en Molnupiravir. Beide moeten in staat zijn de vermenigvuldiging van het virus te blokkeren.

Paxlovid (van Pfizer) werkt in op de eiwitten van het virus, vertelt viroloog Steven Van Gucht aan Het Nieuwsblad. Hierdoor kunnen de eiwitten eigenlijk niet meer op een normale, correcte manier worden gevormd en verliest het virus een belangrijk deel van zijn bouwstenen. Molnupiravir werkt dan weer in op RNA, het genetisch materiaal van het virus dat niet langer op een correcte manier kan worden gekopieerd.

Beide medicijnen remmen dus de vermenigvuldiging van het virus, zegt Van Gucht.

Paxlovid is specifiek gemaakt tegen het coronavirus. Het andere medicijn werd bedacht om het griepvirus tegen te houden, aldus viroloog Johan Neyts bij Het Nieuwsblad. Het is volgens hem daarom wat minder krachtig en minder efficiënt tegen corona.

Als mensen de eerste symptomen vertonen en worden behandeld, zien we in klinische studies dat Paxlovid een reductie van 89 procent betekent op de kans dat corona leidt tot een ziekenhuisopname of overlijden, aldus Neyts. Bij Molnupiravir is dat 30 procent. Maar ook dat is geen slecht cijfer, zegt Neyts. Zijn collega Van Gucht wijst er wel op dat deze studies relatief kleine studies zijn en dat het dus lang niet zeker is dat beide medicijnen in de praktijk uiteindelijk hetzelfde resultaat gaan halen.

Er zijn trouwens nog andere onderzoeksinstellingen die werken aan een medicijn. Gilead, bijvoorbeeld, werkt met Remdesivir, een middel dat (via een infuus) eerder al werd ingezet op het moment dat mensen al in het ziekenhuis waren beland. En dat bleek te laat, aldus Neyts. Wanneer hoogrisicopatiënten vroeger worden behandeld - binnen de zeven dagen na de eerste symptomen - haalt het middel wel goede resultaten. Gilead werkt nu aan een orale versie van het middel, zo weet Neyts nog.

De medicijnen zouden strikt genomen ook preventief kunnen worden toegediend. Maar dat is niet de bedoeling. Het gaat zelfs niet de bedoeling zijn om de medicijnen te gebruiken bij iedereen die positief test, aldus Van Gucht. Het eerste jaar zullen de medicijnen vooral toegediend worden aan mensen die het meest risico lopen: hoogbejaarden met onderliggende problemen bijvoorbeeld, kankerpatiënten…

Van Gucht vreest er bijvoorbeeld voor dat een heel breed gebruik van de medicijnen ertoe zou kunnen leiden dat het virus leert het medicijn te omzeilen. Al wijzen eerste studies erop dat dit niet gemakkelijk is voor het virus. Goedkoop zullen de medicijnen niet zijn. In de Verenigde Staten kost een behandeling met de pillen van Pfizer bijvoorbeeld 470 euro.

Een grote gamechanger in de strijd tegen corona zijn de pillen dus niet meteen. Volgens Steven Van Gucht bestaat er ook niet zoiets als één gamechanger: het is een set van maatregelen zoals afstandsregels, mondmaskers, vaccinaties. Maar de medicijnen gaan ons wel helpen, zegt hij. ‘Ik ben daar heel optimistisch over, het is een nuttige aanvulling in ons arsenaal van wapens tegen het virus.’

Neyts wijst er wel op dat het belang van de medicijnen ook niet mag worden onderschat: als ze er effectief voor zorgen dat mensen niet in het ziekenhuis belanden, wordt de druk op onze gezondheidszorg lager.

