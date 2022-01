Novak Djokovic kreeg medische vrijstelling omdat hij vorige maand positieve coronatest afgelegd had

Novak Djokovic probeert Australië binnen te raken als iemand die hersteld is van corona. Documenten die zijn advocaten voorlegden in Australië geven aan dat de Serviër op 16 december een positieve test afgelegd heeft. Op basis daarvan had hij een medische vrijstelling gekregen.

De Servische superster wil deelnemen aan Grand Slam-toernooi de Australian Open, maar zit al sinds donderdag in quarantaine in een bescheiden hotel in Melbourne. Hij hoopte op een medische uitzondering om Australië binnen te raken, maar zag zijn visum geannuleerd. Die annulatie wordt op maandag aangevochten in de rechtbank. Zijn advocaten hadden tot zaterdag om hun zaak door te geven aan de rechtbank. Uit die documenten blijkt nu dat Djokovic drie weken geleden positief getest heeft.

Djokovic, de nummer 1 van de wereld, heeft zich in het verleden al een paar keer uitgesproken tegen vaccinatie tegen het coronavirus. Maar net die vaccinatie is wel een voorwaarde om Australië in te mogen. Djokovic meldde dinsdag een medische vrijstelling te hebben gekregen en stapte daarna in het vliegtuig naar Melbourne, maar hij werd bij aankomst tegengehouden op het vliegveld. Volgens de Australische autoriteiten kon Djokovic niet voldoende bewijs leveren voor zijn medische vrijstelling.