Kazachstan: Voormalige topman veiligheidsdienst opgepakt

In Kazachstan is het voormalige hoofd van de nationale veiligheidsdienst opgepakt wegens verraad. Directeur Karim Massimov was eerder al ontslagen na de rellen en onrust in de voormalige Sovjetrepubliek.

Massimov werd donderdag in hechtenis genomen na de start van een onderzoek wegens hoogverraad. Ook verscheidene andere personen werden opgepakt.

Massimov, een voormalig premier, werd deze week uit zijn functies ontheven nadat protest en rellen over hoge brandstofprijzen in het Centraal-Aziatisch land waren uitgemond in chaos en geweld.

President Kassym-Jomart Tokajev gaf vrijdag de politie toestemming zonder waarschuwing het vuur te openen om een einde te maken aan de protesten. Intussen heeft Rusland troepen gestuurd ter ondersteuning van de lokale overheden.

De onrust in Kazachstan begon op 2 januari toen het prijsplafond voor LPG, een veelgebruikte en goedkope brandstof in het land, werd geschrapt. De brandstof werd meteen dubbel zo duur. Het leidde tot protesten die begonnen in Aktau en Zjanaozen en zich snel uitbreidden. De onvrede over president Kassym-Jomart Tokajev en diens voorganger, de autoritaire Noersoeltan Nazarbajev, sluimert al veel langer in Kazachstan.

Foto: afp

De VS hebben een deel van hun diplomatieke personeel weggehaald uit het land uit voorzorg.